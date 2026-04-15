Пашинян назвал иноагентами тех, кто вредит дружбе Армении с РФ

Москва15 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте в ходе правительственного часа, заявил, что считает "иностранными агентами" тех, кто стремится навредить дружбе между Арменией и Россией.

Отвечая на вопрос депутата о распространяемых слухах, что в случае его переизбрания после парламентских выборов в июне отношения Еревана и Москвы якобы ухудшатся и может начаться экономическая война, Пашинян отметил, что предпринимаются попытки спровоцировать конфликт между Россией и Арменией и извлечь из этого выгоду, и подчеркнул, что считает подобное недопустимым.

Те, кто хотят нарушить дружбу Армения - Россия и братство, - эти люди просто иностранные агенты сказал он

Глава армянского правительства заверил, что на сегодняшний день отношения Армении и России лучше, чем раньше. В подтверждение он сослался на активную динамику встреч, контактов и телефонных разговоров руководителей двух стран. По его словам, он регулярно находится на связи как с президентом России Владимиром Путиным, так и с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и это придает контактам особое содержание.

Пашинян заявил, что распространители негативных оценок пытаются разрушить Евразийский экономический союз. Он подчеркнул, что Армения не конфликтует с Россией и действует исходя из своих национальных интересов, в том числе политики балансирования, и что ей важно сохранять хорошие отношения с Москвой.

Премьер назвал свой недавний визит в Россию очень успешным: прошли долгие и конкретные переговоры, достигнуты стратегические договорённости по углублению сотрудничества, эффект от которых, по его словам, скоро станет заметен. В конце он добавил, что те, кто пытается подорвать дружбу Армении и России, фактически являются иностранными агентами.