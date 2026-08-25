Суд взыскал с авиакомпании и аэропорта 600 тыс. руб. в пользу пассажира-инвалида

Пассажир с инвалидностью отсудил у аэропорта и авиакомпании 600 тыс. руб. Суд взыскал с авиакомпании и аэропорта 600 тыс. руб. в пользу пассажира-инвалида

Москва25 авг Вести.В Екатеринбурге в пользу местного жителя, имеющего инвалидность, было взыскано 600 000 рублей с аэропорта и авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Причиной этого стало отказ в предварительно согласованной им с аэропортом и авиакомпанией услуге. В результате ему пришлось искать помощи у третьих лиц.

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В ответ на отказ житель Екатеринбурга обратился в управление транспортом аэропорта Кольцово с жалобой на ненадлежащее оказание специальной услуги. Однако его обращение оставили без удовлетворения.

После этого он подал иск в суд.

Теперь принятое по итогам разбирательств решение вступило в законную силу.