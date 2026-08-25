Москва25 авгВести.В Екатеринбурге в пользу местного жителя, имеющего инвалидность, было взыскано 600 000 рублей с аэропорта и авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Причиной этого стало отказ в предварительно согласованной им с аэропортом и авиакомпанией услуге. В результате ему пришлось искать помощи у третьих лиц.
Областной суд взыскал с "Аэрофлота" и аэропорта Кольцово 600 тысяч рублей в пользу пассажира с инвалидностьюнаписано в сообщении
В ответ на отказ житель Екатеринбурга обратился в управление транспортом аэропорта Кольцово с жалобой на ненадлежащее оказание специальной услуги. Однако его обращение оставили без удовлетворения.
После этого он подал иск в суд.
Теперь принятое по итогам разбирательств решение вступило в законную силу.