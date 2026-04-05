Патриарх Кирилл: решение передать две иконы из Третьяковки в РПЦ принял Путин

Москва5 апр Вести.Решение о возвращении Русской православной церкви двух икон из собрания Третьяковской галереи принял президент России Владимир Путин. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в храме Христа Спасителя.

Ранее Третьяковская галерея проинформировала, что передаст "в безвозмездное посещение" Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве иконы "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века и "Богоматерь Донская" конца XIV века. Согласно условиям передачи, обе иконы не выводятся из Музейного Фонда России и остаются в собрании Третьяковской галереи.

Выступая перед верующими на всенощном бдении в канун Вербного воскресенья, патриарх отметил, что ранее обращался к главе государства с просьбой о возвращении святынь, и это обращение было поддержано. По его словам, иконы уже доставлены в храм и установлены для богослужения.

Мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина... привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь Церкви сказал патриарх Кирилл

Он поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову и сотрудников галереи, отметив их участие в реализации решения.

Икона Владимирской Божией Матери, датируемая первой третью XII века, считается одной из главных святынь православного мира. Согласно церковной традиции, она была привезена на Русь из Константинополя в XII веке. В XX веке образ оказался в музейном фонде, а в последние десятилетия находился в храме при галерее.

Донская икона Божией Матери относится к более позднему периоду – концу XIV века. До передачи в музей она хранилась в кремлевских соборах. С 1930 года она находилась в Третьяковской галерее.