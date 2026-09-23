WSJ: США и Китай спорили о статусе визита Си Цзиньпина в Вашингтон

Пекин и Вашингтон спорили о статусе визита Си Цзиньпина в США WSJ: США и Китай спорили о статусе визита Си Цзиньпина в Вашингтон

Москва23 сен Вести.Китай и США несколько недель спорили относительно статуса предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Пекин настаивал на том, чтобы поездка получила статус государственного визита, и в итоге американская сторона согласилась предоставить ей высший дипломатический статус. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на организаторов мероприятия.

Программа визита будет включать официальную встречу у Белого дома, военные почести, салют и государственный ужин. Китайская сторона добивалась проведения церемоний на уровне приема, оказанного президенту США Дональду Трампу во время его поездки в КНР в мае.

Пекин также настоял на двухдневной программе и проведении государственного ужина. Как отмечает WSJ, для китайской стороны было важно, чтобы Вашингтон продемонстрировал отношение к КНР как к равной державе.

По данным издания, Китай и США уделяют церемониальной части встречи повышенное внимание в сравнении с потенциальными договоренностями из-за отсутствия готовности к значительным уступкам по вопросам технологий, искусственного интеллекта и геополитического влияния.

Ранее МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки с государственным визитом 23-25 сентября.