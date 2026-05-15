Москва15 мая Вести.Окончено расследование уголовного дела в отношении четырех медработников одной из больниц Камчатки, они обвиняются в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

По уголовному делу сформирована убедительная доказательственная база. Оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд отмечается в сообщении

Установлено, что 3 марта 2025 года обвиняемые, грубо нарушив действующие стандарты и порядок оказания медицинской помощи при ведении родов, ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности. Это привело к смерти роженицы.