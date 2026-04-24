Перед судом предстанут обвиняемые в поставках "Калашникову" бракованных деталей Суд ждет фигурантов дела о поставках "Калашникову" некачественных деталей

Москва24 апр Вести.Уголовное дело о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, передадут в суд, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что одним из пяти фигурантов является директор компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев.

Расследование уголовного дела завершено​​​. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре дело передадут в суд пояснил собеседник агентства

Он уточнил, что всем пятерым предъявлены обвинения в контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей. Ущерб от аферы составляет более 35 миллионов рублей.