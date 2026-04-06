Песков: переговоры по Украине в трехстороннем формате пока на паузе

Москва6 апр Вести.Мирный процесс по украинскому урегулированию в трехстороннем формате пока приостановлен, Москва продолжает диалог с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у США сейчас много других дел, "понятно каких". По этой причине в настоящий момент продолжить переговоры в трехстороннем формате трудно, добавил он.

Песков при этом уточнил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддерживать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.