Москва16 апрВести.Власти Воронежской области объявили о введении особого режима пересечения границы с Луганской Народной Республикой, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
Проект соответствующего указа появился на сайте правительства Воронежской области.
В соответствии с этим документом, пересечь границу между двумя регионами можно будет только через один КПП – пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе.
Попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзяподчеркнули республиканские власти
Они пояснили, что данные меры приняты для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.