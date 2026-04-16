На границе Воронежской области и ЛНР вводится особый режим въезда и выезда

Москва16 апр Вести.Власти Воронежской области объявили о введении особого режима пересечения границы с Луганской Народной Республикой, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Проект соответствующего указа появился на сайте правительства Воронежской области.

В соответствии с этим документом, пересечь границу между двумя регионами можно будет только через один КПП – пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе.

Попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзя подчеркнули республиканские власти

Они пояснили, что данные меры приняты для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.