Костюков: переживший покушение Алексеев не планирует оставлять службу в ГРУ

Москва22 апр Вести.Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Владимир Алексеев, переживший покушение, не планирует покидать службу. Он проходит реабилитацию. Об этом заявил глава Главного управления ГШ ВС РФ Игорь Костюков.

О состоянии своего коллеги руководитель ГРУ рассказал в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но он обязательно вернется пояснил Костюков

Глава Главного управления Генштаба ВС РФ не стал комментировать, готовится ли со стороны российских вооруженных сил соизмеримый ответ.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. Следствию удалось выявить участников преступления, троих арестовали.