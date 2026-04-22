Москва22 апрВести.Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Владимир Алексеев, переживший покушение, не планирует покидать службу. Он проходит реабилитацию. Об этом заявил глава Главного управления ГШ ВС РФ Игорь Костюков.
О состоянии своего коллеги руководитель ГРУ рассказал в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но он обязательно вернетсяпояснил Костюков
Глава Главного управления Генштаба ВС РФ не стал комментировать, готовится ли со стороны российских вооруженных сил соизмеримый ответ.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. Следствию удалось выявить участников преступления, троих арестовали.