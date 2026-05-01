Москва1 маяВести.
Первый с момента начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Gulf Air в Россию вылетел из аэропорта Бахрейна. Об этом сообщает "Прайм".
Самолет авиакомпании выполнит рейс по маршруту Бахрейн — Москва с промежуточной посадкой в Тбилиси на воздушном судне A321neo.
Авиасообщение между Россией и Бахрейном было приостановлено после закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока в связи с началом эскалации в регионе в конце февраля.
Ранее авиакомпания Gulf Air запустила рейсы из Бахрейна в Сочи.