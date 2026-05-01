Из Бахрейна в Россию вылетел первый с момента эскалации на Ближнем Востоке рейс

Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке рейс в РФ вылетел из Бахрейна Из Бахрейна в Россию вылетел первый с момента эскалации на Ближнем Востоке рейс

Москва1 мая Вести.

Первый с момента начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Gulf Air в Россию вылетел из аэропорта Бахрейна. Об этом сообщает "Прайм".

Самолет авиакомпании выполнит рейс по маршруту Бахрейн — Москва с промежуточной посадкой в Тбилиси на воздушном судне A321neo.

Авиасообщение между Россией и Бахрейном было приостановлено после закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока в связи с началом эскалации в регионе в конце февраля.

Ранее авиакомпания Gulf Air запустила рейсы из Бахрейна в Сочи.