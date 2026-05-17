Москва17 маяВести.Обещавший позвонить президенту РФ Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он напомнил о регулярных заявлениях Макрона про планы связаться с Путиным.
Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что "я позвоню Путину"? Но так и не дошел до телефонной трубкирассказал Песков
Ранее слова президента Франции также прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав намерения Макрона несерьезными.