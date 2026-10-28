Песков заявил, что РФ расширяет освобожденные территории в зоне СВО

Песков: РФ расширяет освобожденные территории в зоне СВО Песков заявил, что РФ расширяет освобожденные территории в зоне СВО

Москва28 окт Вести.Россия расширяет освобожденные территории в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия побеждает на поле боя. С каждым днем Россия расширяет освобожденные территории. И все мало-мальски военные специалисты констатируют эту реальность на земле. Эту реальность на земле констатируют даже представители киевского режима сказал он

Кроме того, подчеркнул Песков, Россия продолжает трехсторонние переговоры.

Так, 28 октября, российская армия освободила Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской.