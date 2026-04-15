Москва15 апр Вести.Москва осуждает агрессию США против Ирана заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы осуждаем агрессию против Ирана​​​... мы призываем все стороны к сдержанности сказал Песков в интервью телеканалу India Today

Песков подчеркнул, что на фоне ситуации в регионе Россия находится в контакте с Ираном.

Мы находимся в контакте с Ираном сказал он

Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся.

Мы рады, что сейчас там нет боевых действий, ударов...Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударам отметил Песков, отвечая на вопросы на английском языке

Ранее российский МИД выступил за остановку военной операции США и Израиля против Ирана, так как от этого страдают непричастные к конфликту страны Персидского залива.