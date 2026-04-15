Москва15 апрВести.Москва осуждает агрессию США против Ирана заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы осуждаем агрессию против Ирана... мы призываем все стороны к сдержанностисказал Песков в интервью телеканалу India Today
Песков подчеркнул, что на фоне ситуации в регионе Россия находится в контакте с Ираном.
Мы находимся в контакте с Ираномсказал он
Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся.
Мы рады, что сейчас там нет боевых действий, ударов...Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударамотметил Песков, отвечая на вопросы на английском языке
Ранее российский МИД выступил за остановку военной операции США и Израиля против Ирана, так как от этого страдают непричастные к конфликту страны Персидского залива.