Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково снова ввели ограничения на полеты

Петербургский аэропорт Пулково вновь временно закрыли для полетов Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково снова ввели ограничения на полеты

Москва3 июн Вести.Вновь в среду, 3 июня, в целях безопасности временно закрыли для полетов аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.38 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.