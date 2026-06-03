Москва3 июнВести.Вновь в среду, 3 июня, в целях безопасности временно закрыли для полетов аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.38 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.