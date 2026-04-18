Аль Бано обещает выучить русский и исполнить на нем песню на концерте в 2027-м

Москва18 апр Вести.Итальянский артист Аль Бано заявил о намерении освоить русский язык, чтобы в следующем году спеть на нем одну из своих лирических композиций о любви во время выступления в России, сообщил собственный корреспондент РИА Новости.

В субботу вечером в концертном зале "Москва" состоялся концерт Альбано Карризи, более известного как Аль Бано.

Я обязательно должен выучить русский в этом году, я вам обещаю, чтобы я мог пообщаться с вами на вашем языке сказал певец со сцены

Артист вспомнил свое предыдущее исполнение песни о любви на русском в Кремле, подчеркнув, что это прозвучало великолепно.

Любовь между мужчиной и женщиной, между людьми и между странами — это важно, это то, что сейчас в моем сердце, сейчас я буду петь о любви на итальянском, но надеюсь, в следующем году спою и на русском добавил он

В рамках весеннего тура по России Аль Бано также выступит в Новосибирске и Владивостоке.

Мировую популярность певец завоевал в 1980-е годы. Его хиты Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и другие стали символом той эпохи, обеспечив артисту миллионы фанатов по всему миру.