Пленный рассказал, как 75 солдат ВСУ сбежали с позиций на сумском направлении Пленный Лечук: на сумском направлении половина роты ВСУ сбежала с позиций

Москва16 апр Вести.Половина роты Вооруженных сил Украины, примерно 75 человек, сбежала с позиций на сумском направлении. Об этом рассказал сдавшийся в плен российским военнослужащим разведчик 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Руслан Лечук в беседе с ТАСС.

По его словам, он числился в 3-м батальоне 1-й роты. Его сослуживцы не испытывали желания вступать в бой с ВС РФ.

Половина твердо решила, что оружие больше не возьмет в руки, человек 75 сбежали. Еще четверть просто не смогла уйти отметил украинский пленный

Он пояснил, что бойцы бежали не все вместе, а по одному-два человека, чтобы не привлекать внимания.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал агентству, что украинские солдаты обсуждают смещение главы киевского режима Владимира Зеленского и военный переворот. При этом боевики называют Зеленского "клоуном".