Москва6 апр Вести.Канадские винтовки Colt, которые выдают в 1-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ), выходят из строя при малейшем загрязнении, это оружие гораздо хуже автомата Калашникова, заявил в разговоре с РИА Новости пленный Анатолий Деркач.

Он рассказал агентству, что в полку, где он служил, солдатам "выдавали канадское оружие" Colt. По его словам, автомат Калашникова лучше проявляет себя в бою, поскольку натовскую винтовку при малейшем загрязнении заклинивает.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ списывают оружие НАТО как потерянное и продают на черном рынке.