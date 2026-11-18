В Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

По факту гибели двух рабочих в Дмитрове возбудили дело В Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

Москва18 ноя Вести.В городе Дмитрове Московской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ по факту смерти двух рабочих, выполнявших строительные работы по ремонту крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По материалам следствия, 16 ноября, находясь на чердаке 4-этажного дома в поселке Горшково, рабочие занимались ремонтом скатной крыши. При этом на работниках не было касок и страховочных веревок.

В определенный момент рабочие вышли через проем на крышу, откуда сорвались и упали. От полученных травм они скончались на месте говорится в мессенджере

Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.