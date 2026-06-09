Москва9 июнВести.Воздушная гавань Сочи временно прекратила работу, сообщили в пресс-службе Росавиации в мессенджере MAX.
Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Сочи … Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что временные ограничения на использование воздушного пространства на территории части Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар. В связи с этим в данных аэропортах возможна корректировка расписания рейсов.