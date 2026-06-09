Москва9 июн Вести.Воздушная гавань Сочи временно прекратила работу, сообщили в пресс-службе Росавиации в мессенджере MAX.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи … Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что временные ограничения на использование воздушного пространства на территории части Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар. В связи с этим в данных аэропортах возможна корректировка расписания рейсов.