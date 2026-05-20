Под Самарой поезд сбил мужчину, переходившего ж/д пути в неположенном месте

Москва20 мая Вести.В Самарской области поезд насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Трагедия произошла вечером 19 мая на перегоне "Ягодная — Козелковская" Куйбышевской железной дороги. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что информация носит предварительный характер.