Аэропорт Жуковский перешел на работу по согласованию

Москва20 мая Вести.Подмосковный аэропорт Жуковский перешел на прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что возможны изменения в расписании рейсов.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани сказано в сообщении

Ранее на аналогичный режим работы перешли столичные аэропорты Внуково и Домодедово.