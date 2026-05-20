Москва20 маяВести.Подмосковный аэропорт Жуковский перешел на прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Отмечается, что возможны изменения в расписании рейсов.
Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагаванисказано в сообщении
Ранее на аналогичный режим работы перешли столичные аэропорты Внуково и Домодедово.