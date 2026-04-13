Подростка, напавшего на педагога в Добрянке, просят перевести под домашний арест

Москва13 апр Вести.Представитель защиты подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в городе Добрянка Пермского края, подала апелляционную жалобу на решение Свердловского районного суда Перми о его заключении под стражу, сообщила ТАСС адвокат Елена Балуева.

Защита ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест.

Апелляционная жалоба подана сказала Балуева

Ученик 9-го класса одной из школ города Добрянка напал с ножом на своего классного руководителя Олесю Багуту утром 7 апреля. Педагог через несколько часов скончалась в реанимации. Свердловский районный суд Перми отправил подростка под стражу до 7 июня. Он свою вину признал.

С погибшей учительницей русского языка и литературы простились 9 апреля во Дворце культуры и спорта в Добрянке.