Подросток попытался пронести нож в школу в Новом Уренгое, организована проверка

Москва23 апр Вести.В Новом Уренгое несовершеннолетний 2013 г.р. попытался пронести нож в школу, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Предварительно установлено, что инцидент произошел 20 апреля. На входе в учебное заведение сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны.

Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших… Организована процессуальная проверка по … ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Выясняются мотивы поведения несовершеннолетнего и обстоятельства нахождения при нем ножа. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.