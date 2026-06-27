Москва27 июнВести.Мирный житель пострадал в результате украинского удара в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава города Иван Приходько.
Уточняется, что пострадавший – подросток 2009 года рождения.
В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки 2009 года рождениянаписал в своем Telegram-канале Иван Приходько
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки получили ранения две мирные жительницы. Одна из них скончалась.
Кроме того, после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ загорелся дом.