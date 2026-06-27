В Горловке при ударе ВСУ ранен подросток

Подросток ранен в Горловке при ударе ВСУ В Горловке при ударе ВСУ ранен подросток

Москва27 июн Вести.Мирный житель пострадал в результате украинского удара в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава города Иван Приходько.

Уточняется, что пострадавший – подросток 2009 года рождения.

В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки 2009 года рождения написал в своем Telegram-канале Иван Приходько

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки получили ранения две мирные жительницы. Одна из них скончалась.

Кроме того, после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ загорелся дом.