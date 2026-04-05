Москва5 апр Вести.В зоне СВО погиб военнослужащий с позывным Велес из Самары, передает ТАСС. Он также был автором книги о спецоперации "Своими глазами", за которую получил литературную премию имени Арсеньева.

В Telegram-канале, который вел Велес, появилось сообщение его единомышленников, в котором говорится, что "канал осиротел". Они поблагодарили сообщество военкоров и волонтеров.

Пока что еще мы не можем поверить, что случившееся – правда говорится в публикации Telegram-канала "VELES тихонько пишет"

Велес принимал участие в СВО с 2022 года, через два года вышла книга, за которую он был удостоен литературной премии.