Похитителю арбитражного управляющего на Урале отказали в смягчении наказания Суд на Урале оставил в колонии похитителя арбитражного управляющего

Москва21 апр Вести.Свердловский областной суд отказал Алексею Маркову-Боброву, который был одним из похитителей арбитражного управляющего Владимира Яшина, в смягчении наказания, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее ему назначили 7,5 лет колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и похищении человека.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил постановление суда первой инстанции без изменений сказано в сообщении

Арбитражный управляющий Владимир Яшин пропал без вести в конце ноября 2019 года. Его труп был обнаружен 2 декабря в районе поселка Садовый. Суд установил, что Яшина похитили, избили и удерживали в гаражном боксе, требуя передать векселя на 34 миллиона рублей. Яшин передал похитителям, в числе которых был Марков-Бобров, ключи от квартиры, где злоумышленники похитили платежные документы на 25 миллионов рублей, а также около 2 миллионов рублей с банковской карты.

После получения денег похитители бросили Яшина на дороге, где тот к утру скончался.

В июне 2022 года Маркова-Боброва приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. В феврале этого года его адвокат ходатайствовал о смягчении неотбытой части наказания, которая на момент рассмотрения составляла 1 год 4 месяца. Защита обжаловала решение в Свердловском облсуде.