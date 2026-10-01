Курьер мошенников прибыл в Приморье из Рязани, чтобы забрать у пенсионера 3 млн

Полиция Приморья задержала курьера мошенников и вернула деньги пенсионеру Курьер мошенников прибыл в Приморье из Рязани, чтобы забрать у пенсионера 3 млн

Москва1 окт Вести.Сотрудники отдела полиции из Спасска-Дальнего задержали курьера аферистов, обманувших 68-летнего местного жителя на 3,37 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Мошенники действовали по обычной схеме: они позвонили приморцу, потерявшему сына в ходе проведения СВО, якобы из военкомата, чтобы уточнить ИНН. После этого пенсионеру поступило еще несколько звонков: злоумышленники запугали мужчину пожизненным заключением за пособничество террористам и потребовали предать денежные средства "курьеру", что он и сделал, отдав молодому человеку 3 370 тысяч рублей. Когда звонки прекратились, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий курьер – участник мошеннической схемы был задержан по горячим следам. В отделе полиции 20-летний житель города Рязани рассказал, что познакомился с неустановленным лицом на сайте знакомств, собеседник предложил ему "подработку" под видом услуг инкассатора написали в пресс-службе

Молодому человеку купили билет во Владивосток, перевели деньги на гостиницу и такси и дали инструкции, в соответствии с которыми он должен был встретиться с потерпевшим в Спасске-Дальнем, сказать кодовое слово и забрать пакет, который позже нужно было отдать другому участнику цепочки.

С первой частью задания молодой человек справился, а вот передать деньги не смог: он заснул в отеле, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Изъятые у подозреваемого денежные средства в сумме 3 370 000 рублей возвращены потерпевшему отметили в ведомстве

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый отправлен под арест. Расследование продолжается.