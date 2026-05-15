В секте "Царская империя" в Ульяновской области прошли задержания и обыски

Москва15 мая Вести.В Ульяновской области в секте "Русская православная церковь – Царская империя" прошли обыски и задержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В феврале в отношении руководителей и участников секты следственным управлением регионального СК возбуждено уголовное дело по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Были задержаны три руководителя и активный участник "Царской империи".

В рамках уголовного дела (полицейские - ред.) работали по поручению органов предварительного расследования Следственного комитета. Обыски были, доставления были в органы внутренних дел рассказали агентству в правоохранительных органах

После ареста лидеров секта продолжила свое существование на территории сел Айбаши и Шмелевка в Ульяновской области.

Ее адепты уничтожают паспорта, не имеют официальной работы, не получают пенсии и не исполняют гражданские обязанности. Кроме того, сектанты отказываются от службы в армии и уплаты налогов, а также от соблюдения законов Российской Федерации.