Житель Сахалина нашел банковскую карту приятеля и потратил с нее более 38 тысяч

Полиция Сахалина задержала подозреваемого в краже почти 40 тысяч рублей Житель Сахалина нашел банковскую карту приятеля и потратил с нее более 38 тысяч

Москва19 авг Вести.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Долинский" задержали 50-летнего неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств у знакомого, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Подозреваемый и потерпевший 27 июля вместе распивали спиртное в гостях у последнего. В процессе застолья потерпевший похвастался зарплатной банковской картой, выданной ему работодателем.

На следующий день уже потерпевший пришел к подозреваемому в гости и сообщил, что потерял указанную банковскую карту, попросив помочь ему в ее поисках. В ходе поиска фигурант нашел карту, однако о находке своему товарищу сообщать не стал. В дальнейшем он стал использовать чужую карту для совершения покупок, распоряжаясь денежными средствами потерпевшего по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 38 760 рублей отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.