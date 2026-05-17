Полиция задержала жителя Новороссийска за поджог банка по указанию аферистов В Новороссийске задержали поджигателя, действовавшего по указанию мошенников

Москва17 мая Вести.В Новороссийске задержали 22-летнего местного жителя, который совершил поджог отделения банка по указанию мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления МВД России по городу.

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и мошенничестве.

Ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел им 780 000 рублей. Под их влиянием, он не подал заявление в правоохранительные органы и начал действовать по указанию третьих лиц отмечается в сообщении

По заданию злоумышленников он пытался поджечь помещения банков. Пострадавшие отсутствуют.