Политолог: воссоединение Крыма с РФ открыло путь к стратегическому наступлению Ищенко: воссоединение с Крымом позволило РФ перейти в стратегическое наступление

Москва12 мая Вести.Воссоединение Крыма с Россией дало стране возможность перейти в стратегическое наступление. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Он заявил, что в 1954 году Крым был передан Украине с нарушением советского законодательства, а Севастополь был аннексирован Киевом в 1991 году.

В этом вопросе у России были и юридические зацепки, и возможность опереться на местное население, но, что самое главное, безусловно, это стратегическая необходимость сохранить Крым. То есть если бы тогда Крым не был сохранен, то решать вопрос и с Донбассом, и со всей остальной Украиной было бы значительно сложнее. То есть Россия тогда находилась бы в стратегической обороне. И перейти в стратегическое наступление было бы намного сложнее, чем в условиях, когда Крым остался за Россией считает Ищенко

Он отметил, что Крымская весна является ответом на американскую агрессию против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности страны, чем Гренландия для США.