Попугаев, выживших после отравления, вернули в контактный зоопарк в Ленобласти

Попугаев, выживших после отравления, вернули в контактный зоопарк в Ленобласти

Москва10 апр Вести.В Ленинградской области 32 попугаев, выживших после отравления, вернули в частный контактный зоопарк "Мир попугаев" в Кудрове. Об этом сообщило заведение в своем сообществе в соцсети "Вконтакте".

Мы забрали из госпиталя наших пернатых друзей! 32 попугая, среди которых волнистые попугаи, кореллы, какарики и неразлучники чувствуют себя хорошо сказано в публикации

Отмечается, что на лечении пока остаются ожереловый попугай и аратинга.

В вольере были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия.

8 апреля стало известно о травмировании двух сотрудниц контактного зоопарка в результате распространения, предположительно, газообразного вещества. Кроме того, пострадали птицы, сообщалось о гибели 33 попугаев.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В одном из своих постов контактный зоопарк поблагодарил председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина за личное участие в деле.