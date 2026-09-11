После драки с топором в академгородке Новосибирска возбуждено уголовное дело В Новосибирске полиция ищет участников драки с топором, заведено дело

Москва11 сен Вести.После информации в соцсетях о драке с применением топора у остановки общественного транспорта в новосибирском Академгородке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Видео драки записали рядом с автобусной остановкой "Цветной проезд". На видео видно, что мужчина с топором забирается в автомобиль, рядом находятся мужчины в масках.

Сотрудники выехали на место происшествия сразу после поступления сообщения, опросили свидетелей говорится в сообщении

Полиция разыскивает нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).