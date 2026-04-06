Посол РФ Келин рассказал о британском следе в атаках на Брянск и Ленобласть

Москва6 апр Вести.Лондон заинтересован в эскалации боевых действий в конфликте России и Украины, британский след можно усмотреть в недавних ракетных ударах по Брянску и в атаках беспилотников на Ленинградскую область, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

С таким утверждением он выступил в интервью газете "Известия".

Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример. Чувствуется британский след и в атаках БПЛА на Ленинградскую область сказал дипломат в беседе с изданием

Он отметил, что в Лондоне считают неприемлемым вывод украинских боевиков из Донбасса и называют такой сценарий "подарком Москве". Как подчеркнул Келин, если бы Киев решился на этот шаг, это привело бы к "прекращению активной фазы конфликта и спасению жизней".

Однако Великобритания пытается нанести наибольший ущерб России за счет Украины, позиция Лондона – это боевые действия до "некоего конца", заключил посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для завершения горячей фазы специальной военной операции Киев обязан вывести свои войска Донбасса.