Москвич выиграл 33 миллиона рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

Москва15 апр Вести.Более 33 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".

Отмечается, что мужчина участвовал в розыгрыше "Все или ничего" и не угадал ни одного числа.

16 марта 2026 года в государственной лотерее "Все или ничего" был разыгран суперприз – 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т. цитирует пресс-службу агентство

В сообщении поясняется, что суперприз по правилам забирает тот, кто угадает 12 чисел из 24 или не угадает ни одного. Изначально Роман мало рассчитывал на второй вариант, поскольку до этого часто угадывал комбинации чисел и выигрывал от 10 до 350 тысяч рублей. Поэтому он специально отмечал либо случайную комбинацию, либо числа, которые выпадали чаще всего.

Роман живет с женой и двоими детьми, его сын учится в старших классах, а дочь готовится к поступлению в вуз. Мужчина завершил карьеру в госслужбе и посвятил себя семье: он занимается хозяйственными делами и ездит на дачу. С сыном он активно занимается спортом: катается на лыжах зимой и на велосипеде летом, а также рыбачит.

Выигрыш Роман хочет потратить на улучшение жилищных условий или покупку машины, а также на образование детей в будущем.