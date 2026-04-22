МЧС опубликовало кадры с места обрушения подъезда дома в Сызрани

Москва22 апр Вести.МЧС опубликовало в своих соцсетях видео с места частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани.

На кадрах запечатлены последствия атаки украинских беспилотников – в четырехэтажном доме частично разрушен угловой подъезд. На видео также показана работа спасателей.

По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

На месте происшествия работают 300 сотрудников МЧС и 80 единиц техники. В ближайшее время прибудут специалисты Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильной группировка ГУ МЧС России по Самарской области.