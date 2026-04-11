Возгорание на складах в Калининграде локализовано

Пожар на калининградских складах локализован на площади в 1000 кв. м

Москва11 апр Вести.Пожар на складах в Калининграде удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в своем канале в MAX.

Складские помещения на улице Камской загорелись днем 11 апреля. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

Пожар на площади 1000 квадратных метров локализован в 18.50 указывается в сообщении

Пострадавших в результате ЧП нет, эвакуация людей не проводилась.

Борьбу с огнем ведут 53 сотрудника, используется 13 единиц техники.

Прокуратура региона начала проверку по факту ЧП.