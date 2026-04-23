Прах историка Роя Медведева захоронили на кладбище в Подмосковье

Москва23 апр Вести.Прах историка Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище в Одинцово Московской области, передает ТАСС со ссылкой на его невестку Светлану Медведеву.

Рой Медведев – писатель, педагог, публицист, автор десятков трудов об истории страны в XX веке. Среди его работ – биографии Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Шолохова.

Медведев умер утром 13 февраля 2026 года, ему было 100 лет.