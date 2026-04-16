Times: Британия готовится к дефициту продовольствия на фоне ситуации в Иране

Правительство Британии начало готовиться к дефициту продовольствия из-за Ирана

Москва16 апр Вести.В Великобритании начали разрабатывать меры на случай возникновения дефицита продовольствия и напитков при затягивании войны в Иране. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на попавший в ее распоряжение правительственный анализ.

Отмечается, что Британия уже этим летом "может столкнуться с нехваткой курицы, свинины и других товаров в супермаркетах".

Высокопоставленные чиновники... отрабатывали сценарии возможного влияния конфликта на британскую промышленность говорится в статье

Авторы публикации поясняют, что перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который "критически важен для пищевой промышленности" в стране.

Раньше и сильнее всех, как отмечается, пострадают сельское хозяйство и гостиничный бизнес, учитывая, что углекислый газ используется для продления срока хранения салатов, упакованного мяса и выпечки. С перебоями в работе рискуют столкнуться и британские пивоварни.

При этом подчеркивается, что критической нехватки продовольствия не ожидается, но ассортимент в магазинах может сократиться.

Британские чиновники обеспокоены тем, что жители страны заметят последствия иранского конфликта, которые подорвут заявления правительства о стабильности поставок.

Масштабная операция США и Израиля против рана началась 28 февраля. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по израильской территории, а также по американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока.