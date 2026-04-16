Москва16 апрВести.В Великобритании начали разрабатывать меры на случай возникновения дефицита продовольствия и напитков при затягивании войны в Иране. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на попавший в ее распоряжение правительственный анализ.
Отмечается, что Британия уже этим летом "может столкнуться с нехваткой курицы, свинины и других товаров в супермаркетах".
Высокопоставленные чиновники... отрабатывали сценарии возможного влияния конфликта на британскую промышленностьговорится в статье
Авторы публикации поясняют, что перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который "критически важен для пищевой промышленности" в стране.
Раньше и сильнее всех, как отмечается, пострадают сельское хозяйство и гостиничный бизнес, учитывая, что углекислый газ используется для продления срока хранения салатов, упакованного мяса и выпечки. С перебоями в работе рискуют столкнуться и британские пивоварни.
При этом подчеркивается, что критической нехватки продовольствия не ожидается, но ассортимент в магазинах может сократиться.
Британские чиновники обеспокоены тем, что жители страны заметят последствия иранского конфликта, которые подорвут заявления правительства о стабильности поставок.
Масштабная операция США и Израиля против рана началась 28 февраля. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по израильской территории, а также по американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока.