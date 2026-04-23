Губернатор отправил правительство Пензенской области в отставку

Москва23 апр Вести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку региональный кабмин. Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания правительства, сказано в его канале MAX.

Отмечается, что уже подписан соответствующий указ.

Принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ. Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач говорится в сообщении

Действующие министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.

Кроме того, глава региона поручил провести анализ работы каждого министерства. Те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, продолжат работу в новом составе кабмина, добавил Мельниченко