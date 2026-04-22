Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений с июня по ноябрь

Москва22 апр Вести.Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 июня по 30 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение предоставит возможность наладить бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов, а также других потребителей, тем самым обеспечив внутренний российский рынок достаточным количеством удобрений.

Общий объем экспортной квоты составит 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 8,7 миллиона тонн, на аммиачную селитру – более 4,2 миллиона тонн, для сложных удобрений – более 7 миллионов тонн говорится в заявлении

При этом в кабмине уточнили, что квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на их вывоз в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.