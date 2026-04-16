Москва16 апр Вести.Жители Гренландии опасались, что остров может стать следующей целью США после Венесуэлы. С таким заявлением выступил премьер-министр этой датской территории Йенс-Фредерик Нильсен в интервью телеканалу NBC News.

Многие жители Гренландии так думали: мы можем стать следующими сказал Нильсен

Он также подчеркнул, что подобные опасения разделяют и другие страны, назвав это "очень прискорбным" явлением.

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Так, в январе 2025 года он заявил, что Гренландия якобы нужна Америке для поддержания национальной безопасности.

В январе 2026 года официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности возможность приобретения Гренландии у Дании.