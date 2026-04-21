Презервативы могут подорожать на треть из-за иранского конфликта Bloomberg: презервативы могут стать дороже на 30% из-за конфликта вокруг Ирана

Москва21 апр Вести.Один из крупнейших мировых производителей презервативов Karex Bhd., выпускающий продукцию под брендами Durex, ONE Condoms и Carex, готовится повысить цены на 30%. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил гендиректор Karex Bhd Го Миа Киат.

Он пояснил, что производственные расходы Karex Bhd после начала войны США и Израиля с Ираном выросли на 25-30%, так как нарушение традиционных цепочек поставок привело к дефициту химикатов и росту цен на сырье.

Мы находимся в процессе корректировки цен с большинством наших клиентов, и это определенно одно из самых значительных повышений цен, которое мы провели за очень долгое время рассказал он

В то же время гендиректор Karex Bhd уверен, что повышение цен на презервативы не приведет к падению спроса, поскольку считает, что в "трудные времена" он наоборот растет.

Ранее Минпромторг России предложил ввести для презервативов обязательную маркировку.