Москва21 апрВести.Один из крупнейших мировых производителей презервативов Karex Bhd., выпускающий продукцию под брендами Durex, ONE Condoms и Carex, готовится повысить цены на 30%. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил гендиректор Karex Bhd Го Миа Киат.
Он пояснил, что производственные расходы Karex Bhd после начала войны США и Израиля с Ираном выросли на 25-30%, так как нарушение традиционных цепочек поставок привело к дефициту химикатов и росту цен на сырье.
Мы находимся в процессе корректировки цен с большинством наших клиентов, и это определенно одно из самых значительных повышений цен, которое мы провели за очень долгое времярассказал он
В то же время гендиректор Karex Bhd уверен, что повышение цен на презервативы не приведет к падению спроса, поскольку считает, что в "трудные времена" он наоборот растет.
Ранее Минпромторг России предложил ввести для презервативов обязательную маркировку.