Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск частных дронов

Москва6 апр Вести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск беспилотников частными лицами на территорию страны.

Он подчеркнул, что правительство не причастно к запуску БПЛА.

Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение. сказал лидер Южной Кореи на заседании кабинета министров, трансляция велась на YouTube-канале главы государства.

Военные КНДР ранее заявили, что дроны, запущенные с территории Южной Кореи 27 сентября и 4 января, нарушили воздушное пространство страны. В Сеуле отрицали причастность военных и начали расследование, предполагая, что запуск осуществили частные лица.

По данным агентства Ренхап, на прошлой неделе южнокорейская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам страны в пособничестве противнику из-за запуска беспилотников на территорию КНДР. Один из подозреваемых – аспирант – заявил СМИ, что запускал беспилотники для измерения уровня радиации на ядерных объектах КНДР.