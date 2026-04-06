Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск беспилотников частными лицами на территорию страны.
Он подчеркнул, что правительство не причастно к запуску БПЛА.
Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение.сказал лидер Южной Кореи на заседании кабинета министров, трансляция велась на YouTube-канале главы государства.
Военные КНДР ранее заявили, что дроны, запущенные с территории Южной Кореи 27 сентября и 4 января, нарушили воздушное пространство страны. В Сеуле отрицали причастность военных и начали расследование, предполагая, что запуск осуществили частные лица.
По данным агентства Ренхап, на прошлой неделе южнокорейская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам страны в пособничестве противнику из-за запуска беспилотников на территорию КНДР. Один из подозреваемых – аспирант – заявил СМИ, что запускал беспилотники для измерения уровня радиации на ядерных объектах КНДР.