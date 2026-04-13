Президент Южной Кореи вручил премьеру Польши смарт-часы и костюм для его собаки

Москва13 апр Вести.В честь визита премьер-министра Польши Дональда Туска президент Республики Корея Ли Чжэ Мён подарил ему умные часы с искусственным интеллектом (ИИ) и костюм в виде традиционного корейского халата для его собаки. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Как уточнили в администрации южнокорейского лидера, подарок выбирали с оглядкой на интерес польского премьера к спорту, включая футбол и бег.

Кроме того, Ли Чжэ Мён подарил собаке Туска костюм в виде традиционного корейского халата, а премьеру с супругой — картину с изображением пары журавлей, являющуюся символом долгой и счастливой супружеской жизни, а также набор бронзовых столовых приборов.

Визит Дональда Туска в Республику Корея, начавшийся 12 апреля, носит исторический характер, так как является первым за 27 лет визитом польского премьера в страну. В понедельник Туск провел переговоры с Ли Чжэ Мёном, по итогам которых стороны договорились поднять отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.