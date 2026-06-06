5 вражеских БПЛА сбиты за ночь над Тверской областью, один человек погиб

При атаке БПЛА на Тверскую область погиб мирный житель 5 вражеских БПЛА сбиты за ночь над Тверской областью, один человек погиб

Москва6 июн Вести.Над территорией Тверской области за прошедшую ночь уничтожены 5 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев.

В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель – мужчина говорится в сообщении

В Нелидовском округе обломками частично повреждены окна почты и жилого двухэтажного дома. Никто не пострадал. Главе округа поручено немедленно организовать ремонтные работы.

В Жарковском округе обломок дрона упал рядом с жилым домом, жиители не пострадали. По поручению губернатора несколько окон в доме оперативно восстановят. На месте работают спецслужбы. Проведен осмотр территорий на предмет безопасности.

По словам главы региона, все повреждения будут восстановлены в ближайшее время. Необходимую поддержку окажут родственникам погибшего.