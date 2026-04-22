МЧС: 11 человек пострадали в Сызрани при обрушении подъезда

Москва22 апр Вести.В результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.

Сейчас на месте происшествия работают более 300 спасателей и 80 единиц техники. В ближайшее время дополнительно прибудут 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.

Ход поисково-спасательных работ на личном контроле держит глава ведомства Александр Куренков.