При пожаре в Хабаровске погибли двое человек

Москва6 апр Вести.Ночью 6 апреля в Хабаровске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли двое человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Возгорание произошло около 4.00 местного времени на 3 этаже жилого 5-этажного дома коридорного типа на улице Суворова. Огонь охватил две квартиры и обшивку коридора. Пожарным удалось спасли 28 человек, пятерых из них, включая двоих детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации.

На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время выясняются причины возгорания.