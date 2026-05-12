Москва12 маяВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали мирных жителей в Брянской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Богомаз.
Инцидент произошел в селе Соловьевка Климовского района.
В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителяговорится в заявлении
Пострадавших мужчин доставили в больницу, им оказывается помощь. Транспортное средство получило повреждения. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.