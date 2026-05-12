При взрыве в бразильском Сан-Паулу разрушены дома и пострадали люди

Москва12 мая Вести.В западной части бразильского города Сан-Паулу произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди и были разрушены жилые дома. Об этом сообщил местный новостной портал G1.

По данным военной полиции, инцидент произошел в ходе работ по техническому обслуживанию газопровода, которые проводили сотрудники одной из газовых компаний.

Взрыв раздался в районе Жагуаре, согласно предварительной информации, в результате происшествия было разрушено несколько домов, пострадали, по меньшей мере, два человека. Представители экстренных служб допустили наличие людей под завалами.

В ноябре 2024 года в Бразилии на Площади трех властей города Бразилиа прогремело два мощных взрыва.